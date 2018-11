Dólar sobe a R$3,81 na abertura com exterior

São Paulo – O dólar iniciou a sexta-feira em alta ante o real, acompanhando a trajetória externa da moeda norte-americana em meio à continuidade das preocupações com a guerra comercial entre Estados Unidos e China e com a desaceleração da economia global.

Como pano de fundo, as últimas indicações da equipe do novo governo no Brasil foram positivas, mas o mercado está atento às negociações políticas por causa da necessidade de governabilidade para aprovar as reformas fiscais.

Às 9:05, o dólar avançava 0,29 por cento, a 3,8176 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de 0,46 por cento, a 3,8067 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,47 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,6 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 12,217 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.