Dólar sobe 2% e vai a R$ 4,07 após frustração com leilão do pré-sal

São Paulo — O dólar reverteu seu curso e avançava mais de 2% em relação ao real nesta quarta-feira, devido à frustração dos investidores com a participação de empresas estrangeiras no megaleilão da cessão onerosa.

Às 11:40, o dólar avançava 2%, a 4,073 reais na venda.

O consórcio Petrobras/CNODC/CNOOC arrematou nesta quarta-feira o bloco de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, durante a Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa. Não houve outra oferta pelo bloco, no qual a Petrobras será operadora com 90% de participação, em um desdobramento decepcionante para o megaleilão do pré-sal.

Além disso, apenas Petrobras fez oferta pelo bloco Itapu.

O resultado confirmou os temores de que as empresas estrangeiras não seriam tão agressivas nos lances para a cessão onerosa, diminuindo a expectativa de entrada de fluxo no mercado.

“Há frustração em relação ao leilão, com a Petrobras levando 90% do consórcio de Búzios”, disse Flavio Serrano, economista sênior do banco Haitong. “Havia expectativa de maior participação de empresas estrangeiras.”

Segundo Serrano, a dinâmica da moeda norte-americana vai depender do andamento do leilão.