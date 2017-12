Dólar sobe 1,99% em 2017 e termina o ano a R$3,31

São Paulo – O dólar fechou em leve alta contra o real nesta quinta-feira em linha com o desempenho da moeda norte-americana no exterior e influenciado pela formação da última Ptax de 2017, em meio ao baixo volume de negócios devido às festas de final de ano.

O dólar avançou 0,08 por cento, a 3,3144 reais na venda.

Com isso, a moeda norte-americana terminou a semana com queda de 0,60% e se valorizou 1,31 por cento ante o real em dezembro, fechando o ano com alta acumulada de 1,99 por cento.

O dólar futuro tinha perdas de 0,21 por cento.

A Ptax é uma taxa do Banco Central usada para corrigirdiversos contratos cambiais e os investidores tendem a puxar ascotações para seus interesses. No fechamento, a taxa ficou a 3,3074 reais para compra e a 3,308 reais para venda.

No exterior, o dólar chegou a cair para a mínima de quatrosemanas contra uma cesta de moedas, diante do cenário econômico nos Estados Unidos menos certo após a aprovação de cortes tributários.

Na cena nacional, a reforma da Previdência permanecia noradar, diante dos esforços do governo Michel Temer para angariarapoio político de deputados mesmo durante o recesso parlamentar.