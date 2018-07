O efeito cruel da alta do dólar e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dólar sobe 18% ao ano e pressiona indústria. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a alta do dólar no primeiro semestre encareceu a matéria prima e pode fazer com que investimentos sejam adiados.

Japão e União Europeia assinam Acordo de Associação Econômica. O acordo foi selado em um momento marcado pelas tensões comerciais entre Tóquio e União Europeia com os Estados Unidos.

Goldman Sachs deve anunciar nesta terça-feira quem será o novo CEO. Hoje, um dos maiores bancos de investimento do mundo divulga seu balanço, devendo reportar um forte crescimento.

Política e mundo

PGR vê indícios de atuação de Lindbergh em favor da OAS. Suspeita é de que parlamentar tenha recebido R$ 700 mil para defender interesses da empreiteira em MP que tratou sobre licitações de obras em aeroportos.

Novo estatuto da Transpetro permite venda da empresa, diz membro do CA. Petrobras está vendendo ativos para reduzir dívida bilionária, mas decisão do STF no início de julho condicionou as vendas à aprovação do Congresso.

Parlamento britânico aprova Lei de Alfândegas para depois do Brexit. Câmara baixa respaldou texto após longo debate no qual foram consideradas várias emendas, que o governo aceitou para evitar que bloqueassem a lei.

Enquanto você desligou…

Produção de petróleo da Petrobras no Brasil cai em junho pelo 2º mês. Quanto à produção de gás natural no Brasil, esta foi de 78,2 milhões de metros cúbicos por dia em junho, queda de 3,4 por cento ante maio.

Anima compra centro de educação superior em Goiás por R$31,25 milhões. Fundado em 1982, o Cesuc atua no interior de Goiás, tendo cerca de 2,5 mil alunos matriculados distribuídos em nove cursos de graduação presencial

Funcionários da Amazon na Alemanha farão paralisação. Sindicato convocou paralisação de um dia para apoiar a demanda por contratos que garantam condições adequadas de trabalho.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgado nos Estados Unidos, a produção industrial mensal e anual, as transações líquidas de longo prazo e os estoques de Petróleo Bruto Semanal (API).