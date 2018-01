Dólar segue exterior e tem segunda alta seguida ante real

São Paulo – O dólar fechou o segundo pregão consecutivo em alta ante o real nesta terça-feira, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana ante divisas de países emergentes no exterior e investidores aproveitando as baixas cotações vistas na primeira parte do pregão, mas sem desviar o foco do noticiário político local.

O dólar avançou 0,42 por cento, a 3,1799 reais na venda, acumulando elevação de 1,26 por cento nestes dois pregões. No ano até agora, no entanto, a moeda norte-americana ainda somava perdas de 4,06 por cento.

Na mínima do dia, o dólar foi a 3,1487 reais e, na máxima, a 3,1960 reais. O dólar futuro tinha variação positiva de cerca de 0,80 por cento no final da tarde.

“Entraram compras perto dos 3,15 reais”, afirmou o operador da corretora Spinelli José Carlos Amado, acrescentando que o mercado já mostrava alguma cautela antes da reunião do Federal Reserve, banco central norte-americano, no dia seguinte.

Na quarta-feira, às 17:00 (horário de Brasília), o Fed anuncia sua decisão de política monetária. A expectativa era de que o banco central não mexa nos juros agora, mas sinalize que poderá elevá-los em março.

No exterior, o dólar subia ante moedas de alguns países emergentes, como os pesos chileno e mexicano, mas exibia leves oscilações ante uma cesta de moedas fortes, com os rendimentos dos Treasuries em forte alta.

O mercado acompanhou ainda as negociações do governo para conquistar os votos que ainda faltam para aprovar a reforma da Previdência, considerada essencial para colocar as contas públicas em ordem e cuja votação está marcada para o próximo dia 19 na Câmara dos Deputados.

Na segunda-feira, fontes disseram à Reuters que a base aliada no Senado não garante uma aprovação “automática” da reforma caso o texto passe pela Câmara.