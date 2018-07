Dólar sobe mais de 1% e chega a R$ 3,88

São Paulo – O dólar operava com alta de mais de 1 por cento ante o real nesta quinta-feira, sintonizado ao comportamento externo após declarações otimistas sobre a economia norte-americana do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, terem reforçado as expectativas de investidores sobre a força do dólar a longo prazo.

Às 12:14, o dólar avançava 1,10 por cento, a 3,8837 reais na venda, depois de bater a máxima de 3,8936 reais no dia. O dólar futuro tinha alta de 0,86 por cento.

“Em síntese, o mercado doméstico está voltado totalmente para o exterior”, afirmou o operador de câmbio da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.

O chair do Fed, banco central norte-americano, não alterou as expectativas para a política monetária dos EUA nos seus depoimentos ao Congresso nesta semana, mas operadores viram as declarações de Powell como sinais de que as autoridades estão confortáveis com o aumento de quase 6 por cento do dólar contra os seus rivais nos últimos três meses.

O dólar subia cerca de 0,35 por cento ante a cesta de moedas e também contra as divisas de países emergentes, como rand sul-africano e os pesos mexicano e chileno.

Internamente, as eleições presidenciais também seguiam no horizonte, em dia de agenda de indicadores esvaziada, com o foco voltado para a costura de apoio das legendas para o pleito de outubro.

“A definição sobre quem será apoiado pelo ‘centrão’, bloco que conta com os partidos Solidariedade, PRB, DEM e PP, e que servirá como ‘fiel da balança’ nas eleições, mantém os investidores atentos às novidades”, resumiu a Correparti Corretora em relatório.

O mercado teme que um candidato que considere menos comprometido com ajuste fiscal ganhe tração.

O Banco Central brasileiro ofertou e vendeu integralmente 14 mil swaps tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, rolando 9,10 bilhões de dólares do total de 14,023 bilhões de dólares dos contratos que vencem em agosto.