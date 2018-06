Dólar abre em queda de olho no exterior

São Paulo – O dólar iniciou a quinta-feira com leve queda ante o real, de olho na cena externa após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de anunciar que vai acabar com seu programa de compras de títulos.

A decisão do banco europeu vem um dia depois de o Federal Reserve, banco central norte-americano, ter anunciado que pretende elevar os juros quatro vezes neste ano, ambas decisões com implicações sobre o fluxo global de recursos e impacto sobre países emergentes, como o Brasil.

Às 9:05, o dólar recuava 0,29 por cento, a 3,7031 reais na venda, depois de subir 0,17 por cento na véspera. O dólar futuro tinha queda de 0,55 por cento.

O Banco Central brasileiro oferta até 8.800 swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho.