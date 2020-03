Dólar turismo sobe a R$ 5,17 após Fed agravar temor sobre pandemia

São Paulo — O dólar comercial, referência nas transações entre empresas e bancos, começou a segunda-feira em forte alta depois de o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, cortar sua taxa de juros para zero na noite de domingo (15), sinalizando grande preocupação com os efeitos negativos da pandemia do coronavírus Covid-19 sobre a economia dos Estados Unidos e mundial.

O dólar comercial subia 3,466% às 10h20, vendido a R$ 4,9796. O turismo, usado pelos viajantes, avançava 2,783%, vendido a R$ 5,17.

No mercado financeiro do mundo inteiro, o anúncio do Fed, que ocorreu a poucos dias da reunião do Fomc, disparou mais uma onda de pânico. Jason Vieira, economista-chefe da Inifity Asset, definiu a medida como “atropelada”. “Se tivessem feito isso na quarta-feira (18), não teria gerado esse pânico todo”, comentou.

Embora o corte de juros na economia americana, em teoria, enfraqueça o dólar, a maior aversão a risco tende a fazer a moeda americana se fortalecer frente a divisas de países emergentes. Nesta manhã, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a moedas de mercados desenvolvidos, caía 0,56%.

“O corte de juros pelo Fed deu uma perspectiva muito ruim pro futuro”, diz Vanei Nagem, analista de câmbio da corretora Terra Investimentos. “Não dá para dimensionar o tamanho da crise.”

O avanço do surto no Brasil também preocupa o mercado. Ontem, o Ministério da Saúde informou que o número de casos confirmados de infectados pelo Covid-19 no páis subiu de 121 para 200. “O aumento da contaminação pode afetar o real. Se houver risco de abastecimento, um colapso no sistema de saúde, tudo isso conta. Se as empresas começarem a colocar os trabalhadores de quarentena há o risco de abalar as linhas de produção também”, afirma Nagem.