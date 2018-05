Dólar salta 1,64% e caminha a R$3,75, com temor sobre contas públicas

São Paulo – A preocupação dos investidores com as consequências da greve dos caminhoneiros sobre as contas públicas do país fez o dólar saltar nesta segunda-feira, caminhando para o patamar de 3,75 reais, movimento amplificado pela baixa liquidez em razão do feriado nos Estados Unidos.

A sinalização de os petroleiros também entrarão em greve nesta semana também contribuiu para a maior cautela no mercado local nesta sessão.

O dólar avançou 1,64 por cento, a 3,7286 reais na venda, maior variação percentual desde 7 de dezembro passado, quando subiu 1,73 por cento.

Na máxima do dia, a moeda norte-americana foi a 3,7398 reais, e acumulou alta de 2,86 por cento em três pregões seguidos de ganhos. O dólar futuro tinha alta de cerca de 2,20 por cento no final da tarde.

