Dólar salta 1,6% e fecha a R$ 3,86 com preocupações com situação turca

São Paulo – O dólar deu um salto de 1,6 por cento nesta sexta-feira e fechou no maior nível ante o real desde meados de julho, influenciado pela forte aversão ao risco nos mercados internacionais por conta de preocupações com a situação da Turquia.

O dólar avançou 1,59 por cento, a 3,8640 reais na venda, maior nível desde os 3,8650 reais de 16 de julho. Na máxima, a moeda foi a 3,8753 reais.

Com o avanço desta sessão, registrou valorização de 4,23 por cento na semana, apagando quase que totalmente o recuo de 4,39 por cento acumulado nas cinco semanas anteriores. O dólar futuro avançava cerca de 1,65 por cento.

“O movimento da lira turca preocupa praticamente a todos”, escreveu a corretora H.Commcor em relatório. “Os investidores (estão) acionando o ‘modo pânico’ em meio à preocupação com a solvência daquele mercado”, acrescentou.

O dólar chegou a subir cerca de 20 por cento ante a lira na máxima, com preocupações com a influência do presidente Tayyip Erdogan sobre a política monetária da Turquia e o agravamento das relações com os norte-americanos, que impuseram ainda mais sanções contra o país.

Erdogan pediu aos turcos que troquem ouro e divisas pela lira para defender a moeda no que chamou de “batalha nacional”, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a relação de seu país com os turcos “não está boa neste momento” e que autorizou tarifas mais altas sobre as importações da Turquia.

Como consequência, o dólar tinha forte alta ante uma cesta de moedas e também sobre divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

A forte aversão ao risco global acabou deixando em segundo plano, momentaneamente, a cena eleitoral brasileira depois da realização do primeiro debate dos candidatos à Presidência na noite passada, que foi considerado morno.

O Banco Central brasileiro ofertou e vendeu integralmente 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, rolando 1,92 bilhão de dólares do total de 5,255 bilhões de dólares que vence em setembro.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.