Dólar salta 1% e vai a R$3,90

São Paulo – O dólar subia cerca de 1 por cento no início dos negócios desta segunda-feira e já operava na casa de 3,90 reais, com as preocupações com a situação da Turquia mantendo os investidores vivendo maior aversão ao risco nos mercados globais, em especial nos de países emergentes.

Às 9:06, o dólar avançava 0,97 por cento, a 3,9014 reais na venda, depois de acumular ganhos de mais de 4 por cento na semana passada. O dólar futuro avançava cerca de 1,10 por cento.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.