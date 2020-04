Dólar dispara 1% com desaceleração global e crise política no Brasil

O dólar começou a semana em forte alta contra o real em meio ao crescimento das preocupações com o travamento da economia global pela pandemia do novo coronavírus, que causa a infecção respiratória covid-19, e ao agravamento da crise política no Brasil.

Às 9h30, o dólar comercial, que é referência nas transações entre bancos e empresas, avançava 1%, vendido a 5,2866. O dólar turismo, usado pelos viajantes, avançava 0,7%, vendido a 5,57 reais.

Diante da persistente incerteza sobre a duração da recessão mundial causada pela pandemia e do caminho para a retomada, o petróleo tem grande queda nesta segunda-feira, 20. O contrato futuro do barril de óleo tipo Brent, que é a referência usada pela Petrobras na sua política de preços, caía 6% em Londres, para 26,41 dólares o barril. Já o petróleo WTI, que é negociado em Nova York, desabava 37%, a 11,56 dólares, pelo desacasamento entre a queda da demanda e o aumento da produção nos Estados Unidos.

No Brasil, os crescentes arroubos antidemocráticos do presidente Jair Bolsonaro assustam os investidores. Desrespeitando novamente as recomendações de distancimento social para conter a disseminação do coronavírus, Bolsonaro participou ontem de uma manifestação que pedia um novo Ato Institucional número 5 – que, em 1968, inaugurou o período mais duro da ditadura militar no país – e o fechamento do Congresso Nacional.

O presidente disse a um grupo de manifestantes no Setor Militar Urbano de Brasília que acabou a “época da patifaria”.

“Nós não queremos negociar nada. Nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás, nós temos um novo Brasil pela frente”, disse Bolsonaro, em meio a acessos de tosse, de cima da caçamba de uma caminhonete.