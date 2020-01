Dólar ronda estabilidade de olho em tensões no Oriente Médio

São Paulo — O dólar iniciou a semana próximo da estabilidade contra o real, com os investidores digerindo a intensificação das tensões entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, em dia de fraqueza do índice do dólar contra as principais moedas.

Às 9:07, o dólar recuava 0,02%, a 4,0545 reais na venda.

Na sessão anterior, com a notícia da morte de um importante general iraniano em um ataque norte-americano, o dólar fechou em alta acentuada de 0,74%, a 4,0555 reais na venda.

O dólar futuro de maior liquidez operava em queda de 0,07% neste pregão, a 4,060 reais.