São Paulo — O dólar iniciava a quarta-feira com estabilidade contra o real, com a visão de que uma guerra regional no Oriente Médio é improvável ofuscando o ataque iraniano a bases dos Estados Unidos.

Às 9:14, o dólar recuava 0,04%, a 4,0630 reais na venda.

Na sessão anterior, o dólar teve leve variação positiva de 0,01%, a 4,0647 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro de maior liquidez tinha queda de 0,10%, a 4,069 reais.