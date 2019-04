Dólar ronda estabilidade antes de dados de emprego dos EUA

São Paulo – O dólar rondava a estabilidade ante o real no início do pregão desta sexta-feira, pouco antes da divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos de março, com expectativa de recuperação da mínima de 17 meses vista no mês anterior.

Às 9:06, o dólar recuava 0,07 por cento, a 3,8548 reais na venda

Na véspera, a moeda encerrou com queda de 0,55 por cento, a 3,8575 reais na venda. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,1 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,350 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de maio, no total de 4,843 bilhões de dólares