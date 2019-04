Dólar ronda estabilidade aguardando votação da Previdência na CCJ

São Paulo — O dólar rondava a estabilidade ante o real no início do pregão desta terça-feira, com o mercado em compasso de espera pela votação da admissibilidade da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, prevista para começar às 14h30.

Às 9:04, o dólar avançava 0,08 por cento, a 3,9358 reais na venda.

Na véspera, a divisa norte-americana fechou com variação positiva de 0,08 por cento, a 3,9328 reais na venda.

O dólar futuro tinha variação negativa de 0,03 por cento neste pregão.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,350 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de maio, no total de 5,343 bilhões de dólares.