Dólar renova recorde em abertura em linha com cenário internacional

São Paulo – O dólar renovou o recorde intradiário na abertura desta quinta-feira (20), subindo 0,35% e batendo 4,381 reais nos primeiros negócios do dia. O movimento vai em linha com o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas.

A alta do dólar, segundo o diretor de operações da Mirae Asset, Pablo Spyer, se deve à maior aversão a risco causada pela apreensão dos impactos do coronavírus na economia. “Os juros dos títulos americanos de renda fixa estão caíndo, corraborando com esse movimento”, comentou. Considerados livres de riscos, os títulos do governo dos Estados Unidos têm rendimentos inversamente proporcionais à demanda.

Outro fator que pode estar influenciando a apreciação do dólar são as recentes falas de autoridades do Banco Central. Nesta semana, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que está tranquilo com câmbio. “O mercado vai testar o Banco Central para saber em que nível eles vão começar a atuar”, disse Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.

Nesta quinta, o BC irá ofertar 13 mil contratos de swap cambial tradicional. Na quarta-feira (19), o dólar encerrou em 4,3657 reais, estabelecendo um novo recorde nominal de fechamento. No radar, estavam as desconfianças do mercado com relação ao crescimento do PIB brasileiro.

Bolsa

Na Bolsa, as atenções dos investidores devem se voltar para os papéis da Petrobras, que superou as expectativas em resultado divulgado do quarto trimestre de 2019 na noite de quarta-feira (20). No período, a empresa teve lucro líquido de 8,153 bilhões de reais – 287,87% superior na comparação anual. No ano, o lucro líquido da companhia ficou em 40,137 bilhões de reais – o maior da história da Petrobras.

“A empresa já havia divulgado o relatório de produção com excelentes números, o que se confirma agora com os dados do balanço do trimestre e do acumulado de 2019”, disse Pedro Galdi, analista da Mirae Asset.

Além da Petrobras, também divulgaram resultados as empresas PetroRio, Burger King Brasil, Gol, Raia Drogasil, Grupo Pão de Açucar, Ultrapar e Marfrig.