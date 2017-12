Dólar registra valorização de 1% e bate R$ 3,33

São Paulo – O dólar segue a trajetória de alta na tarde desta terça-feira e registrava valorização de 1,01%. Com a alta, a moeda era negociada em 3,33 reais.

A incerteza sobre a aprovação da reforma da Previdência tem impactado o câmbio. Os investidores seguem atentos as declarações dos parlamentares sobre o andamento da reforma.

Hoje pela manhã, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a dizer que é difícil votar a reforma na próxima semana, mas que continua trabalhando neste sentido, e que é irrelevante se o tema impacta ou não o mercado financeiro.

Disse também que espera que a reforma seja votada ainda este ano ou no máximo no início de 2018.

“Mesmo que a gente não tenha condições de votar nessa semana, é o que estou dizendo para todos os deputados, esse tema só sai da pauta quando ele for votado”, disse Maia a jornalistas, referindo-se à próxima semana.”Eu espero que seja votado ainda neste ano ou no máximo no início do ano que vem”, acrescentou.

Maia ressaltou que manteve a avaliação de que é “muito difícil” votar a proposta na próxima semana, mas ponderou que ainda há espaço para a conquista de novos votos, seja pela propaganda publicitária do governo, seja pela conversa com cada deputado para sondar o que os impede de votar a favor da reforma.

*Com agências