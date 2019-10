Dólar registra alta com cautela comercial, com foco em política monetária

São Paulo — O dólar tinha leve alta contra o real nos primeiros negócios desta terça-feira, após fechar abaixo dos 4 reais pela primeira vez desde agosto na sessão anterior, com as expectativas centradas nas reuniões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, em meio a otimismo cauteloso sobre a guerra comercial entre EUA e China.

Às 9:07, o dólar avançava 0,05%, a 3,9940 reais na venda.

O dólar à vista fechou em queda de 0,44% na segunda-feira, a 3,9919 reais na venda, o menor patamar para um encerramento desde 15 de agosto, ficando abaixo dos 4 reais pela primeira vez em mais de dois meses.

Neste pregão, o dólar futuro operava em ligeira alta de 0,06%, a 3,994 reais.

O Banco Central ofertará nesta terça-feira 10.500 contratos de swap cambial reverso e até 525 milhões de dólares em moeda à vista. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.