Dólar recua na abertura em dia de agenda tranquila

São Paulo – O dólar iniciou a segunda-feira em baixa ante o real, com a agenda mais leve nesta sessão desviando a atenção para os eventos dos próximos dias, entre os quais decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, esta podendo influenciar o fluxo de recursos pelo mundo.

A cena política local também continuava no foco dos agentes, com as negociações sobre apoio para as eleições na reta final de convenções partidárias.

Às 9:09, o dólar recuava 0,32 por cento, a 3,7060 reais na venda, depois de ter recuado 0,77 por cento na última sexta-feira, a 3,7179 reais. O dólar futuro tinha baixa de 0,13 por cento.

O Banco Central anunciou leilão de até 14.455 swaps tradicionais para esta sessão, equivalentes à venda futura de dólares, para concluir a rolagem dos contratos que vencem em agosto, no total de 14,023 bilhões de dólares.