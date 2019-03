Dólar recua monitorando Previdência e em véspera de Fed e Copom

São Paulo — O dólar recuava ante o real no início da sessão desta terça-feira, 19, com investidores aguardando o envio da proposta de Previdência dos militares ao Congresso, previsto para quarta-feira, e antes de decisões do Federal Reserve e Copom, também no dia seguinte.

Às 9:11, o dólar recuava 0,36 por cento, a 3,7781 reais na venda. Na véspera, a moeda encerrou com recuo de 0,76 por cento, a 3,7916 reais, menor patamar em cerca de duas semanas.

O dólar futuro caía cerca de 0,4 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 14,5 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de abril, no total de 12,321 bilhões de dólares.