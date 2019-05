Dólar recua monitorando cena política local e eleições europeias

São Paulo — O dólar recuava levemente ante o real na abertura do pregão desta segunda-feira, monitorando o cenário político após manifestações pró-governo de domingo, e com as eleições parlamentares da União Europeia no radar.

O dia deve ser de negócios reduzidos no exterior por feriados no Reino Unido e nos Estados Unidos.

Às 9:07, o dólar recuava 0,18%, a 4,0088 reais na venda.

Na sexta-feira, a divisa norte-americana fechou em queda de 0,78%, a 4,0160 reais na venda, enquanto a cotação caiu 2,09% na semana.

O dólar futuro perdia cerca de 0,4% neste pregão.

O BC realiza neste pregão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.