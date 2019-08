Dólar recua monitorando BCs globais e incertezas comerciais

são Paulo — O dólar caía ante o real na abertura dos negócios desta terça-feira, um dia depois de encerrar em seu maior nível em três meses, com agentes do mercado monitorando as medidas de estímulos de bancos centrais para afastar o risco de uma recessão global, ainda em meio as incertezas comerciais.

Às 9:11, o dólar recuava 0,34%, a 4,0540 reais na venda.

Na véspera, o dólar subiu 1,60%, a 4,0677 reais.

Neste pregão, o dólar futuro tinha queda de 0,5%.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 11 mil contratos de swap cambial tradicional, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento outubro de 2019.