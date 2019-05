Dólar recua levemente monitorando Congresso

São Paulo – O dólar recuava levemente ante o real no início do pregão desta quarta-feira, em dia que terá a divulgação da ata da última reunião política monetária do Federal Reserve, e monitorando os trabalhos no Congresso na cena interna.

Às 9:06, o dólar recuava 0,08%, a 4,0445 reais na venda.

Na véspera, a moeda norte-americana encerrou com queda de 1,39%, a 4,0478 reais na venda, maior queda em quase quatro meses.

O dólar futuro tinha variação positiva de cerca de 0,1% neste pregão.

O BC anunciou na sexta-feira leilões de rolagem de linha de dólares com compromisso de recompra para esta semana, em operação que pode evitar o enxugamento de liquidez do sistema e, assim, abrandar a valorização do dólar.

Na segunda e na terça-feira, a autoridade monetária já havia negociado todo o lote de 1,25 bilhão de dólares em rolagem de linhas de dólares ofertado em cada um dos pregões.

Neste pregão, o BC também realiza leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.