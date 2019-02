Dólar recua em véspera de fechamento de Ptax mensal

O dólar encerrou em queda ante o real nesta quarta-feira, em pregão véspera de fechamento da Ptax mensal, com desempenho melhor do que outras moedas emergentes, enquanto investidores seguiram contrabalançando eventos externos e noticiários relacionado à reforma da Previdência.

O dólar recuou 0,38 por cento, a 3,7304 reais na venda. Na sessão, oscilou entre 3,7491 reais e 3,7226 reais na venda. O dólar futuro recuava 0,5 por cento.

O declínio ocorre após o dólar acumular até a véspera valorização de 1,68 por cento frente ao real em fevereiro, reduzindo a queda acumulada no ano para 3,37 por cento.

No exterior, o peso argentino também recuou, mas em menor ritmo, enquanto peso chileno, rublo russo e o peso mexicano perderam valor frente à divisa norte-americana. Em relação a uma cesta de moedas, o dólar mostravam leve acréscimo.

Agentes de mercado veem uma pauta econômica positiva para o país, mas não descartaram complicações oriundas da articulação política necessária para que a agenda avance, bem como acompanham desdobramentos no exterior com potencial efeito na direção global da moeda norte-americana.

Nesse contexto, comentários de líderes governistas de que não está aberta a negociação a economia de 1 trilhão de reais, como prevê a proposta apresentada ao Congresso Nacional, endossam receios sobre dificuldades nas negociações tanto na Câmara dos Deputados como no Senado.

O governo está em ofensiva para se aproximar das bancadas e líderes, uma vez que entende que ainda não tem votos suficientes para a aprovar a reforma, mas o mercado aguarda progressos efetivos.

Do exterior, declaração do representante de Comércio dos EUA de que as questões com a China são “sérias demais” para serem resolvidas apenas com promessas de novas compras esfriaram o ânimo sobre as negociações comerciais entre os dois gigantes econômicos, em sessão também contaminada pela escalada nas tensões entre Paquistão e Índia na região da Caxemira

Ao mesmo tempo, porém, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que vai parar de reduzir sua carteira de 4 trilhões de dólares neste ano, encerrando um processo que investidores afirmam que trabalha em conjunto com a atual pausa na elevação dos juros dos Estados Unidos.

O Banco Central colocou nesta quarta-feira os 10,28 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, que restavam para concluir a rolagem de 9,811 bilhões de dólares que vencem em março.

O BC também vendeu integralmente a oferta de 3 bilhões em leilão de linha — com compromisso de recompra –, com objetivo de rolagem parcial de um total de 6,05 bilhões de dólares com vencimento em março.

O Morgan Stanley publicou relatório nesta quarta-feira citando pesquisa com cerca de 100 clientes brasileiros e estrangeiros, que veem a moeda brasileira mais forte, com a cotação do dólar a 3,60 reais até o final do ano, sendo que os estrangeiros se mostraram um pouco mais otimistas