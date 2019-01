Dólar recua em dia intenso no exterior e com BC atuando no câmbio

São Paulo – O dólar caía levemente no início do pregão desta quarta-feira, com investidores atentos a dia intenso no exterior, com decisão do Federal Reserve e negociações comerciais entre EUA e China, e também sob influência da atuação do Banco Central no câmbio com o anúncio de leilão de linha para esta sessão e a próxima.

Às 9:13, o dólar recuava 0,12 por cento, a 3,7180 reais na venda, após fechar na véspera com queda de 1,14 por cento, a 3,7225 reais.

O dólar futuro operava com leve queda de cerca de 0,2 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de linha –venda com compromisso de recompra– com oferta de 3,20 bilhões de dólares. Também anunciou que fará na quinta-feira outro leilão de linha, com oferta de até 3 bilhões de dólares.

O objetivo dos dois leilões é a rolagem do total de 6,2 bilhões que vencem em 4 de fevereiro.

A autoridade também realiza nesta sessão leilão de até 13,35 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, rolando dessa forma o total de 13,398 bilhões de dólares do vencimento de fevereiro se vender todo o montante.