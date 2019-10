Dólar recua em dia de votação da Previdência no Senado

São Paulo — O dólar recuava contra o real nos primeiros negócios desta terça-feira, em dia marcado pela votação final da proposta da Reforma da Previdência no Senado e em meio a otimismo sobre a aprovação do acordo do Brexit.

Às 9:07, o dólar recuava 0,18%, a 4,1232 reais na venda.

Nesta sessão, o dólar futuro tinha queda de 0,17%, a 4,125 reais.

Na véspera, a moeda norte-americana encerrou em alta de 0,27%, a 4,1305 reais na venda.

Nesta terça, o Banco Central ofertará 10.500 contratos de swap cambial reverso e até 525 milhões em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.