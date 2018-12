Dólar recua em dia de otimismo sobre EUA e China

São Paulo – O dólar iniciou a quarta-feira em queda ante o real, acompanhando a trajetória da moeda no mercado internacional em dia de trégua nas preocupações com a guerra comercial após declarações otimistas de Donald Trump sobre um acordo com a China.

Às 9:11, o dólar recuava 0,62 por cento, a 3,8962 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em leve alta de 0,05 por cento, a 3,9207 reais. O dólar futuro tinha queda de 0,15 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,83 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 10,373 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral. (Por Claudia Violante; Edição de Camila Moreira)