Dólar recua e retorna a R$ 3,85 com exterior e ação do Banco Central

São Paulo – O dólar terminou a quinta-feira em baixa e de volta aos 3,85 reais, de olho no desempenho no mercado internacional e após o Banco Central anunciar mais uma intervenção no mercado cambial, um dia depois de o Federal Reserve frustrar as expectativas por uma postura mais “dovish”.

O dólar recuou 0,53 por cento, a 3,8521 reais na venda, depois de oscilar entre a mínima de 3,8347 reais e a máxima de 3,8768 reais. O dólar futuro tinha queda de 1,21 por cento.

“Não se pode dizer que o Fed tenha sido ‘hawkish’, já que reduziu para dois os ajustes previstos para o próximo ano. Mas foi menos ‘dovish’ do que Wall Street esperava”, trouxe a assessoria de investimentos Criteria Investimentos em relatório

Na véspera, o banco central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros pela quarta vez este ano como esperado, e disse que “mais algumas” altas serão necessárias no ano à frente,projetando dois aumentos no próximo ano em vez dos três que via em setembro.

Mas a ligeira revisão não foi suficiente para aliviar os temores dos mercados sobre uma desaceleração econômica nos EUA em meio às tensões comerciais, ao enfraquecimento do impulso dado pelos cortes tributários e ao aperto das condições monetárias para as empresas.

“O mercado ainda acha que o Fed vai mudar de tom. Como ainda tem a questão comercial acontecendo lá fora, o Brexit e questões orçamentárias na Europa, expectativa de desaceleração mundial, o mercado acredita que o Fed deve adotar uma postura mais dovish o quanto antes”, avaliou a estrategista de câmbio do Banco Ourinvest, Fernanda Consorte.

O dólar operava em baixa ante a cesta de moedas e também ante as divisas de países emergentes, como o peso mexicano.

Internamente, a nova atuação do Banco Central no mercado cambial ajudou a segurar o dólar em baixa.

A autoridade realizou novo leilão de linha –venda com compromisso de recompra– com oferta de 1 bilhão de dólares. O objetivo é dar liquidez ao mercado. Este foi o quarto leilão deste tipo em dezembro, sendo que a autoridade já havia feito dois outros no final de novembro, quando também promoveu um leilão para rolar os contratos de linha que venciam no início de dezembro.

O BC vendeu nesta sessão 13,83 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares. Desta forma, rolou 9,681 bilhões de dólares do total de 10,373 bilhões de dólares que vence em janeiro.

Se mantiver essa oferta até esta sexta-feira e vendê-la integralmente, terá concluído a rolagem do mês que vem.