Dólar recua e acompanha cenário externo

São Paulo – O dólar operava em queda ante o real nesta terça-feira, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior e de olho na cena política local, com a proximidade das eleições presidenciais de outubro.

Às 12:03, o dólar recuava 0,55 por cento, a 3,7101 reais na venda, depois de subir 0,64 por cento na última sessão. O dólar futuro tinha queda de cerca de 0,70 por cento.

“A agenda vazia e o noticiário geopolítico mais tranquilo acabaram jogando o foco dos investidores para o corporativo”, afirmou o economista-chefe da gestora Infinity, Jason Vieira.

Os resultados das empresas nos Estados Unidos no último trimestre têm surpreendido e contribuído para o otimismo dos investidores nesta sessão.

“A surpresa positiva com os números das empresas norte-americanas estão chamando a atenção, com mais de 80 por cento superando as projeções dos analistas. É a maior surpresa trimestral desde o quarto trimestre de 2009”, citou a corretora Guide em relatório.

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas conforme cresciam as expectativas de que a tensão comercial possa estar chegando ao fim. O dólar também recuava ante as divisas de países emergentes, como o peso chileno e mexicano.

Internamente, os investidores seguiam monitorando o noticiário político, em dia de agenda esvaziada de indicadores, e os movimentos dos candidatos à Presidência. O mercado prefere Geraldo Alckmin, que concorre pelo PSDB, por considerá-lo mais voltado às reformas e ajustes fiscais.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda lidera as pesquisas de intenção de votos, embora esteja preso há quatro meses no âmbito da Operação Lava Jato.

O Banco Central brasileiro ofertou e vendeu integralmente 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, rolando 1,2 bilhão de dólares do total que vence em setembro.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.