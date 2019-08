Dólar recua de olho em relações EUA-China e cautela no exterior

São Paulo – O dólar recua frente ao real nos primeiros negócios desta segunda-feira, com agentes do mercado de olho nos desenvolvimentos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, em dia marcado por cautela no exterior.

Também permanecia no radar o anúncio do Banco Central na sexta-feira da programação de leilões de venda de dólar à vista ao longo do mês de setembro, em operações que podem somar 11,6 bilhões de dólares.

Às 9:05, o dólar recuava 0,44%, a 4,1062 reais na venda.

Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 1,15%, a 4,1244 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro tinha queda de 0,4%.