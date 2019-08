Dólar recua de olho em PIB e incertezas externas

São Paulo — O dólar mostrava leve queda contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira, com as atenções se dividindo entre os dados de crescimento da economia brasileira, as incertezas na Argentina e as discussões comerciais entre Estados Unidos e China.

Às 9:07, o dólar recuava 0,20%, a 4,1492 reais na venda.

Na véspera, o dólar caiu 0,01%, a 4,1575 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro tinha queda de cerca de 0,6%.

O BC realiza nesta sessão leilões simultâneos de venda de dólar à vista e de contratos de swap cambial reverso, com ambas as operações ocorrendo entre 9h30 e 9h35.