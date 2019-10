Dólar recua com pauta econômica e cena externa ainda turbulenta

São Paulo — O dólar operava em leve queda contra o real nesta quinta-feira, ainda em meio a ajustes, depois de ter registrado sua maior queda em três semanas na sessão anterior, com agentes do mercado monitorando as movimentações do governo em torno das pautas econômicas em mais um dia de exterior turbulento com a piora das relações comerciais entre EUA e Europa.

Às 9:07, o dólar recuava 0,25%, a 4,1239 reais na venda.

Na véspera, o dólar caiu 0,67%, a 4,1344 reais na venda, maior baixa diária para um fechamento desde 11 de setembro (-0,76%) e o menor patamar desde 18 de setembro (4,1028 reais).

Na B3, o dólar futuro tinha variação negativa de 0,11%, a 4,132 reais.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 10.500 contratos de swap cambial reverso — nos quais assume comprada em dólar — e ofertará até 525 milhões de dólares em dólar à vista. Adicionalmente, a autarquia também realizará leilão de contratos de swap tradicional.