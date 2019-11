Dólar recua com negociações EUA-China e reformas no radar

São Paulo — O dólar operava em queda contra o real nos primeiros negócios desta segunda-feira, depois de bater os 4,20 reais na sessão anterior, num início de semana marcado pela expectativa de um acordo comercial entre Estados Unidos e China e com as reformas do governo no cenário doméstico no radar dos investidores.

Às 9:06, o dólar recuava 0,43%, a 4,1752 reais na venda.

Na última sessão, o dólar fechou em alta de 0,16%, a 4,1934 reais na venda, mas na máxima a cotação no mercado spot foi a 4,2000 reais na venda.

O dólar futuro registrava queda de 0,54% nesta segunda-feira, a 4,177 reais.

O Banco Central ofertará nesta sessão até 12 mil contratos de swap cambial reverso e até 600 milhões de dólares em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento janeiro de 2020, em caso de colocação parcial ou de não colocação de swaps reversos e dólar à vista.