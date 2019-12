Dólar recua com foco em reuniões de política monetária e China

São Paulo — O dólar iniciava esta segunda-feira estável contra o real, à espera de reuniões de política monetária no Brasil e no exterior desta semana, com dados fracos sobre as exportações da China contendo o desempenho da moeda brasileira.

Às 9:09, o dólar recuava 0,04%, a 4,1439 reais na venda.

Na sexta-feira, no fechamento do mercado interbancário, o dólar recuou 1,02%, a 4,1455 reais, maior baixa percentual diária desde 23 de outubro e menor patamar de encerramento desde 11 de novembro.

O dólar futuro de maior liquidez registrava variação positiva de 0,1% neste pregão, a 4,149 reais.

Nesta segunda-feira, o Banco Central ofertará até 10 mil contratos de swap cambial reverso e até 500 milhões em dólar à vista. Adicionalmente, a autarquia ofertará 10.400 contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento fevereiro de 2020.