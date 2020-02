Dólar recua com foco em intervenção do Banco Central

São Paulo — Depois de renovar máximas recordes várias vezes no decorrer da semana, o dólar era negociado em queda contra o real nos primeiros negócios desta sexta-feira, com os investidores reagindo a mais uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio.

O BC anunciou na quinta-feira que fará nesta sexta-feira mais um leilão de até 20 mil contratos de swap cambial tradicional, no equivalente a 1 bilhão de dólares, em oferta líquida desses ativos.

O BC informou também que dará sequência às rolagens de contratos de swap cambial, ofertando até 13 mil contratos, distribuídos entre os vencimentos 3 de agosto de 2020, 1º de outubro de 2020 e 1º de dezembro de 2020.

Às 9:07, o dólar recuava 0,15%, a 4,3289 reais na venda, enquanto o principal contrato de dólar futuro tinha queda de 0,52%, a 4,330 reais.

No último pregão, o dólar interbancário fechou em baixa de 0,34%, a 4,3356 reais na venda, mas chegou a tocar a máxima histórica intradia de 4,3840 no início da sessão.