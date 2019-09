São Paulo — O dólar oscilava em torno da estabilidade ante o real nos primeiros negócios desta terça-feira, com viés de baixa, num dia de variações limitadas também em outras moedas e mercados no exterior, com investidores analisando dados da China à espera da decisão de política monetária na zona do euro ainda nesta semana.

O dólar à vista caía 0,15%, a 4,0939 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro tinha variação negativa de 0,05%, a 4,0985 reais.