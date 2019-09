Dólar recua com exterior e após ata do Copom

São Paulo — O dólar tinha queda moderada ante o real no começo dos negócios desta terça-feira, espelhando o movimento de baixa da moeda no exterior, com divisas emergentes se apreciando em meio a um ambiente mais propício a risco diante de esperanças sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Uma ata do Copom tida como de forma geral neutra também dava algum suporte ao câmbio, uma vez que avaliações iniciais sugerem que o documento não alimentou ainda mais apostas de cortes de juros do que as que já estão em vigor.

Às 9:12, o dólar recuava 0,29%, a 4,1586 reais na venda.

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,14%, a 4,1590 reais.

No exterior, divisas pares do real, como rand sul-africano, lira turca e peso mexicano, se apreciavam contra o dólar.