Dólar opera em queda após Fed dizer que será “paciente” com juros

São Paulo – O dólar iniciou a sexta-feira em queda ante o real, acompanhando a trajetória da divisa norte-americana no exterior um dia depois de o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterar que o banco central dos Estados Unidos será paciente em suas decisões sobre a trajetória de aumento de juros no país.

Do lado doméstico, deve animar o mercado a notícia de que o governo decidiu não exercer seu poder de veeto, abrindo caminho para a aliança de 5,3 bilhões de dólares da Embraer com a Boeing. Às 9:10, o dólar recuava 0,40 por cento, a 3,6941 reais na venda, depois de terminar a sessão anterior em alta de 0,58 por cento, a 3,7091 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,45 por cento. O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de dezembro, no total de 13,398 bilhões de dólares. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral. (Por Claudia Violante; Edição de Camila Moreira)