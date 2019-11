Dólar recua com expectativas sobre guerra comercial e cenário doméstico

São Paulo — As expectativas sobre um acordo comercial entre Estados Unidos e China favoreciam a queda do dólar contra o real nos primeiros negócios desta segunda-feira, no início de uma semana marcada pelo leilão de excedentes da cessão onerosa e pela expectativa sobre pacote econômico no cenário doméstico.

Às 9:10, o dólar recuava 0,34%, a 3,9815 reais na venda.

A moeda norte-americana fechou a sexta-feira com queda de 0,35%, a 3,9950 reais na venda.

Neste pregão, o dólar futuro de maior liquidez tinha queda de 0,25%, a 3,986 reais.

O Banco Central ofertará nesta terça-feira até 12 mil contratos de swap cambial reverso e até 600 milhões de dólares em moeda à vista. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.