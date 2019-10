Dólar recua com Argentina e política monetária no radar

São Paulo — O dólar recuava contra o real nos primeiros negócios desta segunda-feira, com o foco dos investidores na vizinha Argentina após a vitória do peronista Alberto Fernández nas eleições gerais, em semana de expectativas de corte na Selic e reunião do Federal Reserve.

Às 9:11, o dólar recuava 0,36%, a 3,9949 reais na venda.

A moeda norte-americana encerrou a sexta-feira em queda de 0,88%, a 4,0094 reais na venda, o menor valor para um fechamento desde 16 de agosto, chegando a ficar abaixo dos 4 reais na sessão.

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,26% a 3,995 reais.

Nesta sessão, o Banco Central ofertará 10.500 contratos de swap cambial reverso e até 525 milhões em moeda spot. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.