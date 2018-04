Dólar recua após dados sobre a economia dos EUA

São Paulo – O dólar recuava nesta sexta-feira ante o real, mantendo o movimento da véspera, com o mercado mais tranquilo após a divulgação de dados sobre a economia norte-americana, em meio a recentes temores de que os juros nos Estados Unidos poderiam subir mais do que o esperado neste ano, com potencial para afetar o fluxo global de capitais.

Às 10:44, o dólar recuava 0,36 por cento, a 3,4641 reais na venda, depois de marcar 3,4814 reais na máxima do dia. O dólar futuro caía cerca de 0,35 por cento.

“O consumo foi fraco, apesar do PIB (Produto Interno Bruto) mais forte. Vamos precisar de mais pistas para justificar as apostas de mais juros”, afirmou o gerente de câmbio do Grupo Ourominas, Mauriciano Cavalcante.

A economia dos Estados Unidos desacelerou no primeiro trimestre uma vez que os gastos dos consumidores cresceram no ritmo mais fraco em quase cinco anos, mas o revés deve ser temporário diante do aperto do mercado de trabalho e do amplo estímulo fiscal.

O PIB cresceu à taxa anual de 2,3 por cento, diante da previsão de alta de 2 por cento em pesquisa Reuters com analistas.

No exterior, o dólar operava em alta ante uma cesta de moedas, mas caía ante divisas de países e emergentes, como o peso mexicano e a o rand sul-africano, em meio ao recuo dos rendimentos dos Treasuries.

Apesar do movimento de baixa neste pregão, o dólar caminhava para fechar essa semana em alta sobre o real. Nos últimos dias, cresceu o temor nos mercados globais de que o Federal Reserve, banco central norte-americano, possa elevar os juros mais vezes neste ano diante de sinais de melhor desempenho da economia dos Estados Unidos e inflação maior.

Juros elevados no país têm potencial para atrair recursos aplicados hoje em praças financeiras consideradas de maior risco, como a brasileira.

A formação da Ptax de final de mês na próxima segunda-feira e a possibilidade de maior atuação do Banco Central no mercado cambial também favoreciam o recuo do dólar ante o real nesta sessão.

Na próxima semana, segundo dados do BC, vencem 2 bilhões de dólares em leilão de linha –venda de dólares com compromisso de recompra– e havia expectativa entre os investidores de que o BC faça a rolagem integral.

Neste pregão, a autoridade monetária deve concluir a rolagem do vencimento de swap cambial tradicional –equivalente à venda futura de dólares– de maio, no total de 2,565 bilhões de dólares. O BC ofertará até 3,7 mil papéis.

O próximo lote de swaps vence no início de junho, no total de 5,650 bilhões de dólares.