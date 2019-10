Dólar avança em sessão volátil por formação de Ptax

São Paulo — O dólar operava próximo à estabilidade contra o real nesta quinta-feira, ainda abaixo do nível de 4 reais, em sessão marcada por volatilidade, um dia depois de os bancos centrais do Brasil e Estados Unidos anunciarem cortes de suas taxas básicas de juros.

Às 10:27, o dólar avançava 0,05%, a 3,9894 reais na venda. Na sessão anterior, a moeda norte-americana encerrou em queda de 0,40% no mercado à vista, a 3,9873 reais na venda.

“A grande volatilidade da sessão se deve à formação da Ptax no último pregão do mês e, pelo menos até as 13h, o mercado tende a oscilar bastante”, afirmou Alessandro Faganello, operador de câmbio da Advanced Corretora.

A briga pela Ptax acontece na esteira de o Banco Central ter reduzido na quarta-feira a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, a 5% ao ano, indicando com clareza que deverá repetir a dose em sua próxima decisão, em meio a um quadro de fraqueza na economia e baixa inflação.

A próxima e última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deste ano acontece em 10 e 11 de dezembro. Com a nova tesourada, a Selic fecharia 2019 em 4,5%.

Paralelamente, os investidores se mantinham atentos ao cenário externo, monitorando os desenvolvimentos das relações entre EUA e China, um dia depois do Federal Reserve reduzir sua taxa de juros pela terceira vez no ano, sinalizando que deixará agora os custos dos empréstimos onde estão, a menos que o cenário piore.

“Por enquanto, esse pode realmente ter sido o último corte, mas eles não sabem o que vai acontecer no meio do caminho, principalmente se tratando das relações comerciais EUA-China”, afirmou Faganello.

As questões envolvendo a saída do Reino Unido da União Europeia também permaneciam no radar, com duas pesquisas apontando que o Partido Conservador do premiê britânico, Boris Johnson, lidera as intenções de voto com uma margem de 15 a 17 pontos percentuais em relação ao opositor Partido Trabalhista.

O quadro, no entanto, era mais negativo para moedas emergentes pares do real, como rand sul-africano e peso mexicano, enquanto o índice do dólar, que compara a moeda contra uma cesta de moedas, tinha queda de 0,35%.