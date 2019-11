Dólar recua apesar de frustração com leilão do pré-sal

São Paulo — O dólar recuava contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira, depois de registrar a maior alta diária em mais de sete meses na sessão anterior, com o otimismo comercial no exterior compensando a frustração dos investidores em relação à participação de empresas estrangeiras no leilão do pré-sal.

Às 9:09, o dólar recuava 0,75%, a 4,0510 reais na venda.

O dólar à vista fechou em firme alta de 2,22% na véspera, a 4,0818 reais na venda, maior maior variação percentual diária desde 27 de março, após um resultado decepcionante do leilão de excedentes da cessão onerosa.

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,64%, a 4,058 reais.

O Banco Central ofertará nesta sessão até 12 mil contratos de swap cambial reverso e até 600 milhões de dólares em moeda à vista. Adicionalmente, a autarquia também ofertará contratos de swap tradicional, para rolagem do vencimento dezembro de 2019.