Dólar recua após o Natal com melhora nas expectativas do mercado

São Paulo — O dólar operava em queda contra o real nos primeiros negócios desta quinta-feira pós-Natal, em sessão de volume limitado devido à aproximação do fim do ano, com os investidores atentos aos sinais de progresso nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China.

Recentemente, o clima doméstico positivo — devido à melhora das perspectivas econômicas para o Brasil e a indicadores otimistas — também tem pressionado a moeda norte-americana.

Às 9:06, o dólar recuava 0,30%, a 4,0669 reais na venda.

Na sessão anterior, na segunda-feira, o dólar à vista fechou em queda de 0,31%, a 4,0822 reais na venda.

O dólar futuro registrava queda de 0,42% neste pregão, a 4,0665 reais.