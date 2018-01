Dólar recua ante real seguindo desempenho no exterior

São Paulo – O dólar opera em leve baixa no mercado doméstico nesta terça-feira, 30, após ter subido na segunda-feira, em movimento similar ao observado no exterior ante moedas principais e divisas ligadas a commodities no período da manhã.

Lá fora, a libra ampliou o avanço ante o dólar, renovando máximas, à medida que a Câmara dos Lordes inicia debate no Comitê de Assuntos Econômicos sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit.

Mais tarde, é esperado o depoimento do presidente do Banco da Inglaterra (BoE), Mark Carney, que deve ser questionado sobre a trajetória de política monetária da instituição, além de questões referentes ao divórcio do país do bloco comum.

Às 9h47, o dólar à vista caía 0,33%, aos R$ 3,1552. O dólar futuro de fevereiro recuava 0,03%, aos R$ 3,1560.

Em Nova York, o euro subia a US$ 1,2429, ante US$ 1,2384 no fim da tarde de segunda. O dólar caía a 108,61 ienes, de 108,94 ienes no fim da tarde de segunda. A libra avançava a US$ 1,4115, ante US$ 1,4073 no fim da tarde anterior.

Em relação a moedas ligadas a commodities, o dólar americano recuava ante o dólar australiano (-0,15%), a rupia indiana (-0,03%), o peso mexicano (-0,12%), a lira turca (-0,46%0 e o rand sul africano (-0,38%).