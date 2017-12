Dólar recua ante real de olho em reforma dos EUA e atuação do BC

São Paulo – O dólar recuava ante o real nesta terça-feira em meio à expectativa pela votação da reforma tributária nos Estados Unidos e seus impactos na atividade econômica do país e após o Banco Central brasileiro aumentar sua intervenção no mercado.

Às 12:03, o dólar tinha baixa de 0,34 por cento, a 3,2866 reais, depois de recuar 0,31 por cento na véspera. O dólar futuro tinha baixa de 0,21 por cento.

“O corte de impostos norte-americano tem dado o norte para os negócios nos últimos dias. Mais do que a aprovação da proposta dos republicanos em si, o que os investidores querem sentir é a capacidade do presidente Donald Trump de levar seus projetos adiante”, destacou a Advanced Corretora em relatório.

A Câmara dos Deputados norte-americana deve iniciar a votação da reforma tributária do presidente Donald Trump às 16:30 (horário de Brasília) nesta terça-feira, com a votação no Senado acontecendo mais tarde ou no dia seguinte. O presidente, assim, poderia sancionar o texto antes do Natal. (Full Story)

A cautela imperava nos mercados mundiais nesta sessão, com os investidores evitando assumir grandes posições. O dólar recuava levemente ante a cesta de moedas e também sobre algumas divisas de países emergentes.

Internamente, o BC anunciou na noite passada leilão de venda de dólares com compromisso de recompra no valor de até 2 bilhões de dólares, que não são para rolar contratos já existentes.

A autoridade monetária já fez outros dois leilões desta natureza neste mês, o que acaba aumentando a liquidez nos mercados.

Pela manhã, o BC vendeu o total de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de janeiro. Até agora, rolou o equivalente a 9,1 bilhões de dólares do total de 9,638 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.