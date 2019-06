Dólar recua de olho em avanço na agenda de reformas

São Paulo — O dólar caía ante o real na abertura do pregão desta quinta-feira, monitorando avanços na agenda de reformas no cenário doméstico, e monitorando desdobramentos de questões comerciais no exterior.

Às 9:04, o dólar recuava 0,55%, a 3,8739 reais na venda. Na véspera, o dólar fechou em alta de 1% contra o real, a 3,8953 reais na venda, no maior ganho diário em duas semanas. O dólar futuro perdia 0,14% neste pregão.

O BC realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.