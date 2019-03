São Paulo — O dólar encerrou em queda nesta sexta-feira após dois dias de forte alta, com a reforma da Previdência no foco do mercado e investidores ainda cautelosos com a tramitação da matéria.

O dólar recuou 0,37 por cento, a 3,8702 reais na venda. No pregão, oscilou entre 3,8505 e 3,9043 reais. Na semana, a divisa avançou 2,38 por cento frente ao real.

O dólar futuro operava perto da estabilidade