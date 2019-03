Dólar recua aguardando Previdência em semana de reuniões do Copom e Fed

São Paulo – O dólar caía ante o real na abertura do pregão desta segunda-feira, com investidores aguardando a tramitação da Previdência, em especial o envio das novas regras de aposentadoria para as Forças Armadas, em semana que terá também reuniões do Copom e do Federal Reserve.

Às 9:06, o dólar recuava 0,23 por cento, a 3,8118 reais na venda. Na sexta-feira, a moeda recuou 0,71 por cento, a 3,8206 reais na venda, e registrou a maior queda semanal em 1 mês e meio.

O dólar futuro caía cerca de 0,1 por cento.

O Banco Central realiza nesta segunda-feira leilão de até 14,5 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de abril, no total de 12,321 bilhões de dólares.